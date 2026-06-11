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Taylor Swift encabezó las celebraciones tras el triunfo clave de Knicks ante Spurs en la NBA

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La cantante Taylor Swift encabezó las celebraciones tras el triunfo clave de New York Knicks ante San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales de la NBA en un resultado que dejó al cuadro de la Gran Manzana con ventaja de 3-1.

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