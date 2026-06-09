San Antonio Spurs venció por un estrecho 115-111 a New York Knicks en Madison Square Garden y consiguió su primera victoria en las Finales de NBA, recortando distancia a 2-1 en la serie tras perder los dos primeros encuentros en casa. La franquicia tejana contó con un inspirado Victor Wembanyama como figura, registrando 32 puntos, seis asistencias y ocho rebotes.

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