Violento incendio afectó a casona patrimonial en el centro de Santiago
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Un incendio y posterior derrumbe afectó durante la mañana de este martes a una casona patrimonial ubicada en la intersección de Libertad con Agustinas, en el centro de Santiago.
La emergencia, originada por causas que se desconocen, motivó el trabajo de Bomberos ante la posibilidad de propagación a recintos cercanos.
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