¿Mejor que el álbum del Mundial? Lanzan láminas de teleseries chilenas
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La "fiebre" chilena por las láminas del Mundial de Fútbol inspiró a Canal Universe a crear su propia versión local, con láminas de los personajes más queridos de las teleseries chilenas. Desde "DJ Katia" de "La Fiera" hasta "Rodolfa Patiño" de "Aquelarre", todos recibieron su propia lámina al estilo de los stickers Panini. Incluso, la inolvidable "Olga Segunda" de "El Circo de las Montini" tuvo el honor de ser la lámina holográfica.
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