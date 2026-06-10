Como un rockstar: Así fue el recibimiento a árbitro somalí deportado de EE.UU.
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Los habitantes de Mogadiscio, capital de Somalia, recibieron como un héroe al árbitro Omar Abdulkadir Artan en el Estadio Mogadiscio. Artan había sido designado por la FIFA para dirigir en el Mundial de Norteamérica 2026, pero fue deportado desde Estados Unidos por un supuesto vínculo con una organización terrorista, truncando la posibilidad de ser el primer colegiado somalí en dirigir en una Copa Del Mundo.
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