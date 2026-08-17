Con la 10 y una sonrisa: Las primeras imágenes de Alexis en la práctica de CF Montreal
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El delantero chileno Alexis Sánchez vivió este lunes su primer entrenamiento con sus flamantes compañeros de CF Montreal, tal como mostró el elenco canadiense a través de redes sociales. Al jugador se le vio sonriente y ya luciendo la 10 que también ocupará en la MLS.
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