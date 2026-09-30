O'Higgins venció con lo justo a Deportes Concepción de la mano de Arnaldo Castillo
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Con un heroico Arnaldo Castillo, O'Higgins sacó ventaja por 1-0 en los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Concepción en la ida disputada en el "Ester Roa Rebolledo". El ariete paraguayo definió de zurda e igualó la marca de 33 dianas que poseía su compatriota Hugo Brizuela con la camiseta "celeste".
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