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Vito de Palma visitó el Bicentenario de La Florida y vibró con el "Audax Experience"

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Vito de Palma, reconocido comentarista deportivo de ESPN, visitó este viernes el Estadio Bicentenario de La Florida y disfrutó del "Audax Experience", el tour que realiza el club Audax Italiano en el recinto. Además, compartió con funcionarios del cuadro itálico.

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