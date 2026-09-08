¿Contra quiénes compite Vozinha? Los nominados al Premio Yashin del Balón de Oro
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Revisa junto a Cooperativa Deportes la lista de 10 nominados para el Premio Yashin del Balón de Oro, que tiene a Vozinha como candidato al mejor arquero del mundo en el 2026.
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