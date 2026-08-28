Boca Juniors volvió al triunfo tras vencer de forma agónica a Lanús por 1-0 en la Bombonera, cortando una racha de tres empates consecutivos en el Torneo de Clausura.

Tomás Belmonte cumplió la "ley del ex" y anotó el único gol del encuentro (90+3'), que tuvo a Carlos Palacios y Williams Alarcón en la banca del "Xeneize" durante todo el partido, mientras que Matías Sepúlveda jugó 21' para el equipo granate tras ingresar en la segunda mitad

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