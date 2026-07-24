Con Felipe Loyola como modelo: Pisa presentó su camiseta 2026/2027
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Pisa, equipo italiano donde milita el volante chileno Felipe Loyola, presentó su nueva camiseta para la temporada 2026/27 de la Serie B, categoría que jugará tras descender de la primera división.
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