Se sumó Vicente Pizarro: Los jugadores chilenos que figuran en el fútbol argentino
Publicado:
Fotos Destacadas
Emergencia por incendio forestal en el cerro San Cristóbal
Los jugadores cortados en Universidad de Chile para la temporada 2026
El avance de los trabajos de remodelación de la Plaza Baquedano
Fotos Recientes
La presentación del nuevo auspiciador de Cruzados en el Claro Arena
El Cadillac rosado de Elvis Presley llegó a Orlando
Se sumó Vicente Pizarro: Los jugadores chilenos que figuran en el fútbol argentino
Vicente Pizarro se integró a Rosario Central y se unió a la lista de jugadores chilenos que disputarán torneos argentinos este 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados