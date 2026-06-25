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La marea oranje inundó las calles de Kansas en la previa del duelo entre Países Bajos y Túnez

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Cientos de aficionados de Países Bajos recorrieron las calles Kansas City para encaminarse al Arrowhead Stadium, sede del duelo donde este jueves jugarán frente a Túnez en duelo del Mundial 2026.

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