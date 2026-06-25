Los Cóndores presentaron camiseta para disputar la Nations Cup
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Los Cóndores presentaron oficialmente la nueva camiseta que vestirán durante su participación en la Nations Cup, torneo que reunirá a destacados exponentes internacionales y que representa un nuevo desafío para el combinado nacional.
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