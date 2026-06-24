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Esta es la formación de Colo Colo para enfrentar a O'Higgins este jueves en el Monumental, desde las 19:30 horas, en duelo pendiente de la primera fecha del Grupo E de la Copa Chile.
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