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Colo Colo enredó puntos con O'Higgins y Vozinha fue espectador privilegiado

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Colo Colo enredó puntos con O'Higgins gracias a un empate 2-2 en el Estadio Monumental y el arquero caboverdiano Vozinha fue espectador privilegiado a la espera de su estreno con la camiseta "alba".

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