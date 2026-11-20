Deportes Recoleta mantuvo su paternidad ante Santiago Wanderers en el inicio de la liguilla por la Liga de Ascenso con un 3-1 en el Estadio Municipal de La Pintana, ya que con este resultado hiló su tercera victoria consecutiva ante el "decano" y estiró a diez partidos su invicto ante un rival con el que solo cayó en su primer cruce en 2022.

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