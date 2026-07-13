Colo Colo tuvo su primera práctica en Colombia de cara al amistoso con Millonarios
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Colo Colo tuvo su primer entrenamiento en su intertemporada en las instalaciones de Independiente de Santa Fe en Colombia, previo al amistoso frente a Millonarios, el cual está programado para el sábado 18 de julio a las 19:00 horas en El Campín de Bogotá.
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