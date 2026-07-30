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Inter Miami lanzó una tercera equipación blanca

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Inter Miami presentó este jueves su tercera equipación para la actual temporada, de color blanco e inspirada en el Nu Stadium, el recinto que acoge desde abril al club liderado por Lionel Messi.

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