Inter Miami lanzó una tercera equipación blanca
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de Boca Juniors para la revancha contra O'Higgins en la Copa Sudamericana
Liverpool presentó su camiseta alternativa con un modelo retro
Con el sueño de una hazaña: La oncena de O'Higgins para la revancha ante Boca Juniors
Fotos Recientes
Inter Miami lanzó una tercera equipación blanca
La audiencia de formalización de Michael Clark por el "Caso Sartor"
Desde "Wilson" a la armadura de "Iron Man": Tesoros de Hollywood buscan nuevo dueño
Inter Miami presentó este jueves su tercera equipación para la actual temporada, de color blanco e inspirada en el Nu Stadium, el recinto que acoge desde abril al club liderado por Lionel Messi.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados