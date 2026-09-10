¡Repite equipo! La oncena de Universidad Católica para la visita a Palestino
Publicado:
Fotos Destacadas
Con tres en ataque: La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Concepción
¡Repite equipo! La oncena de Universidad Católica para la visita a Palestino
PDI suma en Santiago dos poderosos vehículos blindados
Fotos Recientes
¡Repite equipo! La oncena de Universidad Católica para la visita a Palestino
Con tres en ataque: La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Concepción
El homenaje a Mirko Jozic en el exCongreso Nacional
El técnico Daniel Garnero repetirá la formación titular que venció a Everton en la visita de Universidad Católica a Palestino, el sábado a las 20:00 horas en el Municipal de La Cisterna.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados