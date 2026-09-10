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El homenaje a Mirko Jozic en el exCongreso Nacional

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El croata Mirko Jozic recibió un emotivo homenaje este jueves en el exCongreso Nacional, por sus contribuciones al deporte chileno, debido a su legado como el técnico que ganó con Colo Colo la primera y única Copa Libertadores en la historia del fútbol chileno.

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