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Con Vidal volviendo al mediocampo: El once de Colo Colo para visitar a La Serena

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Colo Colo se alista para el duelo de este sábado ante La Serena y lo hace con Arturo Vidal volviendo al mediocampo para cubrir la plaza dejada por el suspendido Tomás Alarcón. Revisa acá el once que alista el técnico Fernando Ortiz.

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