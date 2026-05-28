Con Vidal volviendo al mediocampo: El once de Colo Colo para visitar a La Serena
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Colo Colo se alista para el duelo de este sábado ante La Serena y lo hace con Arturo Vidal volviendo al mediocampo para cubrir la plaza dejada por el suspendido Tomás Alarcón. Revisa acá el once que alista el técnico Fernando Ortiz.
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