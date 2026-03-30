La oncena titular de Colo Colo para enfrentar a Huachipato en la Copa de la Liga
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La posible formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato este miércoles 1 de abril a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.
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