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La oncena titular de Colo Colo para enfrentar a Huachipato en la Copa de la Liga

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La posible formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato este miércoles 1 de abril a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

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