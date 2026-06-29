El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, encabezó este lunes una visita técnica a las obras del futuro Parque Urbano Barón en Valparaíso.

La actividad, que tuvo como fin certificar el cumplimiento de los cronogramas de construcción, permitió constatar que el proyecto ya ha superado el 85% de su ejecución total, entrando de lleno en su recta final.

Durante el recorrido, en el que también participaron la alcaldesa Camila Nieto y el delegado presidencial Manuel Millones, el secretario de Estado destacó que se trata de “un proyecto emblemático, (dado que es) la inversión más importante que se hace en Valparaíso en los últimos 30 años”.

La obra permitirá habilitar un paseo de 400 metros de extensión y la restauración del muelle Barón: “La gente va a poder recorrer el mar, cosa que no se podía hacer casi”, resaltó el titular del Minvu.

Según explicó Poduje, el diseño original no es estático y se están evaluando mejoras sugeridas por la administración local para optimizar el uso de la infraestructura existente, específicamente los galpones históricos del sector.

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