Más de 7.500 personas se lanzaron a las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes
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Más de 7.500 personas participaron en el chapuzón del Estrecho de Magallanes de este año, enfrentando gélidas aguas con temperaturas de 4°C y una sensación térmica cercana a los -3°C.
La actividad, considerada el principal hito de las Invernadas de Punta Arenas, congregó a magallánicos, visitantes de otras regiones y turistas extranjeros que se lanzaron a las aguas del mar.
Entre los hitos de esta versión, destacó el chapuzón de Erika (90), la mujer de mayor edad en participar y que recibió un reconocimiento durante la jornada; y el de la reconocida nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, junto a su padre.
El 65% de los inscritos provino de otras regiones del país y del extranjero, según el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.