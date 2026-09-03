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Así fue el paso del presidente argentino, Javier Milei, por La Moneda

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El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó esta jornada el Palacio de La Moneda. Acompañado por su hermana, Karina Milei, el mandatario fue recibido por el Presidente José Antonio Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, luego de pronunciar un discurso en el V Foro Madrid, que se celebra en Santiago este jueves y viernes.

Los jefes de Estado, posteriormente, desarrollaron una cita bilateral.

Ninguno se refirió a la polémica sobre la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes, agravada por un polémico decreto argentino firmado durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández que lo describe como un espacio "compartido" y de control "conjunto".

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