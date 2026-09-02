Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.3°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Corporación Memoria Lonquén reconoció a Radio Cooperativa

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

De manos de Miguel Maureira, presidente de la Corporación Memoria Lonquén, Radio Cooperativa recibió un reconocimiento por su "permanente compromiso en la defensa y promoción de los Derechos Humanos".

El editor general de Prensa, Eugenio Sierralta, y el editor de Cooperativa Podcast, Patricio Chacur, recibieron el galardón en el auditorio del Museo de la Memoria, donde se lanzó la audioserie "Sombras de Lonquén".

El podcast, realizado por la Corporación Memoria Lonquén, con apoyo de Arcano 21 Producciones y Sense Contents, y ya disponible en la plataforma de Cooperativa Podcast.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados