Corporación Memoria Lonquén reconoció a Radio Cooperativa
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De manos de Miguel Maureira, presidente de la Corporación Memoria Lonquén, Radio Cooperativa recibió un reconocimiento por su "permanente compromiso en la defensa y promoción de los Derechos Humanos".
El editor general de Prensa, Eugenio Sierralta, y el editor de Cooperativa Podcast, Patricio Chacur, recibieron el galardón en el auditorio del Museo de la Memoria, donde se lanzó la audioserie "Sombras de Lonquén".
El podcast, realizado por la Corporación Memoria Lonquén, con apoyo de Arcano 21 Producciones y Sense Contents, y ya disponible en la plataforma de Cooperativa Podcast.
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