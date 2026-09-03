Al menos cuatro detenidos por manifestación estudiantil en la Alameda
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Al menos cuatro detenidos por manifestación estudiantil en la Alameda
Al menos cuatro personas, entre ellas un adolescente de 16 años, fueron detenidas por personal de Carabineros durante los disturbios originados en una manifestación estudiantil en pleno centro de Santiago este jueves.
La convocatoria, impulsada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en oposición a la administración del Presidente José Antonio Kast, comenzó alrededor de las 10:30 horas en las inmediaciones de la estación Metro Baquedano, punto donde se produjeron los primeros choques entre manifestantes y efectivos de control de orden público.
De acuerdo con los reportes policiales preliminares, todos los manifestantes fueron arrestados bajo cargos por desórdenes en la vía pública. En el balance preliminar, las autoridades descartaron la existencia de uniformados heridos durante los procedimientos.
A raíz de los disturbios, el tránsito vehicular debió ser suspendido temporalmente en las arterias céntricas.