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Alarcón, Romero y Vidal lideraron la victoria de Colo Colo ante Recoleta en Santa Laura

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Tomás Alarcón, Maximiliano Romero y Arturo Vidal lideraron la victoria 3-0 de Colo Colo sobre Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, al anotar los goles en el encuentro valido por la tercera fecha de la Copa Chile.

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