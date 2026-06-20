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Tomás Alarcón, Maximiliano Romero y Arturo Vidal lideraron la victoria 3-0 de Colo Colo sobre Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, al anotar los goles en el encuentro valido por la tercera fecha de la Copa Chile.
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