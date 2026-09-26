Nicolás Avellaneda, portero de Unión La Calera, fue el gran protagonista de la revancha de los octavos de final de Copa Chile ante Universidad Católica, demostrando solidez bajo el pórtico durante los 90 minutos.

Además, durante la tanda de penales, le contuvo un lanzamiento a Cristián Cuevas y convirtió el suyo para darle la clasificación a cuartos al elenco "cementero"

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