Las "Mil guitarras" hicieron resonar el legado de Víctor Jara frente al Cementerio General
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Una multitud de todas las edades se reunió este sábado frente al Cementerio General de Santiago para rendir homenaje a Víctor Jara —a dos días de su natalicio y a 53 años de su asesinato tras el golpe de Estado de 1973—, en una nueva versión de "Mil Guitarras para Víctor Jara", encuentro convocado desde hace 14 años por la Municipalidad de Recoleta.
Al ritmo de guitarras y flautas, cientos de ciudadanos entonaron composiciones emblemáticas como "Deja la vida volar", reafirmando la vigencia de su legado artístico y político en el mismo camposanto donde reposan sus restos junto a los de su esposa, Joan Turner, fallecida en 2023.
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