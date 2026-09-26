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La Roja vivió una adversa jornada en el BMO Field de Toronto

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La Roja tuvo un adverso partido en el BMO Field de Toronto, ya que tras arrancar en desventaja ante Canadá con gol de Jonathan David, después vino la expulsión a Lucas Cepeda y postrera roja a Gabriel Suazo, situación que consumó una caída por 1-0 en el inicio de su gira por Norteamérica.

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