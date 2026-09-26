La Roja vivió una adversa jornada en el BMO Field de Toronto
Publicado:
Fotos Destacadas
Las "Mil guitarras" hicieron resonar el legado de Víctor Jara frente al Cementerio General
Avellaneda fue el héroe en la clasificación de La Calera ante la UC en el Claro Arena
Un mar de abrazos y besos: la Esmeralda recaló en Valparaíso tras cinco meses de navegación
Fotos Recientes
Las "Mil guitarras" hicieron resonar el legado de Víctor Jara frente al Cementerio General
Avellaneda fue el héroe en la clasificación de La Calera ante la UC en el Claro Arena
La Roja vivió una adversa jornada en el BMO Field de Toronto
La Roja tuvo un adverso partido en el BMO Field de Toronto, ya que tras arrancar en desventaja ante Canadá con gol de Jonathan David, después vino la expulsión a Lucas Cepeda y postrera roja a Gabriel Suazo, situación que consumó una caída por 1-0 en el inicio de su gira por Norteamérica.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados