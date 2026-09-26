Copa Chile: Ñublense se quedó a las puertas de la remontada ante Puerto Montt en Chillán
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Copa Chile: Ñublense se quedó a las puertas de la remontada ante Puerto Montt en Chillán
Ñublense venció 2-1 a Deportes Puerto Montt en la revancha de los octavos de final de la Copa Chile, resultado que no le alcanzó para dar vuelta la llave tras finalizar 2-3 en el global.
Esteban Calderón (3', 53') anotó para los chillanejos, mientras que Richard Paredes, de penal, convirtió para los albiverdes (35').
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