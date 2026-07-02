Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago2.0°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Copa Chile: Castillo anotó un doblete en la goleada de O'Higgins ante Colo Colo en Rancagua

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Arnaldo Castillo anotó un doblete en la goleada 4-1 de O'Higgins ante Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile. Los otros goles del partido fueron anotados por Francisco González y Thiago Vecino, mientras que Arturo Vidal marcó el descuento para los albos, de penal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados
Sin artículos relacionados.