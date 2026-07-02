Arnaldo Castillo anotó un doblete en la goleada 4-1 de O'Higgins ante Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile. Los otros goles del partido fueron anotados por Francisco González y Thiago Vecino, mientras que Arturo Vidal marcó el descuento para los albos, de penal.

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