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Cristiano sigue, Modric dice adiós: Las dos caras del triunfo de Portugal ante Croacia en 16avos

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Portugal, con gol de Cristiano Ronaldo incluido, avanzó dramáticamente a octavos de final del Mundial 2026 con un agónico 2-1 sobre Croacia; elenco que vio la posible despedida del veterano Luka Modric, de 40 años, a las Copas del Mundo.

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