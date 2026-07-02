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Portugal, con gol de Cristiano Ronaldo incluido, avanzó dramáticamente a octavos de final del Mundial 2026 con un agónico 2-1 sobre Croacia; elenco que vio la posible despedida del veterano Luka Modric, de 40 años, a las Copas del Mundo.
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