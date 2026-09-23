Joaquín Larrivey, delantero argentino de Deportes Concepción, fue la figura de la goleada 4-0 ante Curicó Unido tras marcar un doblete en el compromiso válido por la ida de los octavos de final en la Copa Chile. El resto de las anotaciones fueron convertidas por Norman Rodríguez y Misael Dávila.

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