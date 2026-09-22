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Presidente Kast se reunió con Volodímir Zelenski en el marco de la Asamblea ONU

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El Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión bilateral este martes con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

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