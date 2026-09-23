Chile sub 20 cedió ante Paraguay en el cierre y luchará por el bronce en los Sudamericanos
Publicado:
Fotos Destacadas
Chile sub 20 cedió ante Paraguay en el cierre y luchará por el bronce en los Sudamericanos
La Roja completó su tercera jornada de trabajos en Misuri de cara al amistoso con Canadá
Presidente Kast se reunió con Volodímir Zelenski en el marco de la Asamblea ONU
Fotos Recientes
Copa Chile: Larrivey figuró tras marcar un doblete para la goleada de Deportes Concepción ante Curicó
Chile sub 20 cedió ante Paraguay en el cierre y luchará por el bronce en los Sudamericanos
La Roja completó su tercera jornada de trabajos en Misuri de cara al amistoso con Canadá
En un partido donde se vio superado por varios pasajes, la Roja sub 20 terminó cediendo sobre el cierre y cayó por 1-0 ante su símil de Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos. Ahora sin la chance de ir por el oro, el combinado de Sebastián Miranda deberá conformarse con luchar por el bronce ante Perú este viernes.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados