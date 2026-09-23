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La Roja completó su tercera jornada de trabajos en Misuri de cara al amistoso con Canadá

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Este miércoles la selección chilena adiestrada por Nicolás Córdova vivió su tercera jornada de trabajos en el Principia School, en St. Louis. Con miras al amistoso con Canadá en Toronto de este sábado 26 de septiembre, el combinado nacional hoy completó el primer turno de entrenamiento antes de trasladarse al Estadio Energizer para la segunda práctica.

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