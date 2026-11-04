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Coquimbo Unido derrotó por 0-2 a Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán" por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, resultado con el que la escuadra adiestrada por Hernán Caputto volvió a festejar ante los "cementeros" a solo cinco días de haberlos vencido por la Liga de Primera.
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