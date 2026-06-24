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Ignacio Vásquez lideró empate agónico de Universidad de Chile frente a La Calera

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Universidad de Chile igualó 3-3 ante Unión La Calera este miércoles por la Copa Chile, en un encuentro marcado por la capacidad de reacción del joven Ignacio Vásquez.

El delantero ingresó en el complemento para revertir un marcador adverso de dos goles y asegurar un punto en la Región de Valparaíso, a pesar de que el conjunto estudiantil finalizó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Maximiliano Guerrero.

Con este resultado, la U se consolida en el segundo puesto del Grupo D con cuatro unidades.

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