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Mundial 2026: Turquía le quitó el invicto a Estados Unidos en Los Angeles

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Estados Unidos perdió su invicto en la fase grupal del Mundial 2026 tras perder por 3-2 ante Turquía en Los Angeles, en el cierre del Grupo D. El gol del triunfo fue de Ayhan Kaan en el SoFi Stadium, en la despedida del cuadro turco, que quedó eliminado; los norteramericanos, en cambio, enfrentarán a Bosnia en la siguiente ronda.

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