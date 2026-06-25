Copa Chile: Colo Colo batió en la agonía a O'Higgins en el Estadio Monumental
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Colo Colo batió en la agonía 3-2 a O'Higgins en el Estadio Monumental por la primera fecha de la Copa Chile. Los goles del encuentro fueron anotados por Maximiliano Romero, Joaquín Sosa y Felipe Raipán para el "Cacique", mientas que Felipe Faúndez y Thiago Vecino anotaron para el "Capo de Provincia".
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