La deslucida igualdad que dejó satisfechos a Paraguay y Australia en el Mundial
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Paraguay y Australia firmaron un friccionado y deslucido 0-0 en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026; resultado que clasificó a los "socceroos" a dieciseisavos de final en el segundo puesto y dejó a los "guaraníes" con los boletos virtualmente en la bolsa como uno de los mejores terceros.
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