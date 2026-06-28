Universidad de Chile, dirigida interinamente por Fabricio Coloccini ante las complicaciones de salud de Fernando Gago, consiguió triunfar por 2-0 ante Unión San Felipe en el Nacional. Con esto, el equipo "azul" no solo se instaló líder en su grupo de Copa Chile, si no que hiló su tercer duelo invicto en esta competición y desde que asumió a un nuevo representante en el banco.

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