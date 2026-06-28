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Esta es la formación de Brasil para enfrentar a Japón este lunes en Houston, desde las 13:00 horas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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