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La formación de Brasil para el duelo con Japón en 16avos del Mundial

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Esta es la formación de Brasil para enfrentar a Japón este lunes en Houston, desde las 13:00 horas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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