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Unión La Calera ofreció una combativa presentación con el estreno de Jhon Armijo como director técnico. El elenco anfitrión, sacó un 1-1 tras ir en desventaja ante Universidad Católica y mantuvo en suspenso la llave que se definirá este sábado 26 de septiembre en el Claro Arena.
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