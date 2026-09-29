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El plantel de la Roja compartió con hinchas en la previa del duelo ante Estados Unidos

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El plantel de la selección chilena compartió con los hinchas de la Roja en St. Louis, en la previa del duelo amistoso de este martes ante Estados Unidos.

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