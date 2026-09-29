La legendaria saga de "Dragon Ball" creada por Akira Toriyama debuta en los reconocidos ladrillos de juguetes con su primer set oficial de Lego, cumpliendo el deseo de muchos fans.

Esta colección titulada "LEGO Icons Dragon Ball: Shenron and Goku" tendrá 1.764 piezas y tiene como gran protagonista a "Shenlong", el dragón que concede deseos al reunir las siete Esperas del Dragón -también incluidas en el set-, junto a un pequeño "Gokú" con su Báculo Mágico y la Nube Voladora.

Todo en una base que tiene el logo clásico de "Dragon Ball", siendo un producto destinado a los coleccionistas adultos que costará 179,99 dólares, alrededor de 175 mil pesos con el cambio actual. Saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO