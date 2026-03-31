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Universidad de Chile celebró su primer triunfo junto a Fernando Gago con un 3-1 sobre Audax Italiano, como visitante, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, gracias a las anotaciones de Agustín Arce (5'), Maximiliano Guerrero (23') y Marcelo Morales (55').
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